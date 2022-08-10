6 случаев, когда гонщики Ф-1 упускали титул с быстрейшей машиной. Леклер — следующий?

Последние гонки перед летней паузой в Формуле-1 ознаменовались очередными провалами «Феррари». По итогам венгерского этапа увеличилось и без того громадное отставание Леклера от Ферстаппена, которое теперь составляет 80 очков. Что самое обидное для поклонников «Скудерии» — по чистой скорости команда из Маранелло уж точно не уступает «быкам»: восемь поулов «Скудерии» против четырёх — у «Ред Булл». Однако ошибки стратегов и пилотов, а также механические проблемы нивелируют преимущество «красных» по части скорости.

Как показывает история, превосходство в скорости отнюдь не является гарантией завоевания чемпионского титула. Давайте же вспомним несколько случаев, когда гонщик упускал победу в чемпионате, несмотря на наличие быстрейшей машины в пелотоне.

Джим Кларк («Лотус»). Сезон-1967

Несколько десятилетий назад для того, чтобы добиться успеха в Формуле-1, требовалось построить не столько быструю, сколько надёжную машину. Некоторым командам не удавалось сделать свои болиды в полной мере конкурентоспособными, и на выходе получались скоростные болиды, подверженные самым разным поломкам. Сезон-1967 в исполнении «Лотуса» – один из самых ярких примеров подобного явления.

Чемпионат 1967 года команда Колина Чепмена начинала на старых болидах. Новый «Лотус» 49 британской конюшне удалось подготовить лишь к третьему этапу сезона. Как показал дальнейший ход чемпионата, инженеры Колина Чепмена построили быстрейшую машину пелотона: каждую из девяти оставшихся квалификаций сезона непременно выигрывал представитель «Лотуса», будь то Джим Кларк или Грэм Хилл.

Колин Чепмен и Джим Кларк Фото: Blackman/Express/Hulton Archive/Getty Images

Впрочем, несмотря на внушительное преимущество в скорости, триумфальным сезон-1967 для «Лотуса» так и не стал. Итог чемпионата предрешила надёжность болидов: машины «Брэбема», хоть и уступали «Лотусам» в скорости, имели более продолжительный жизненный цикл. Будь зелёный болид под кодовым обозначением 49 чуть понадёжнее, чемпионом в 1967-м наверняка бы стал Джим Кларк. В том сезоне британцу удалось финишировать всего лишь в шести гонках, причём четырежды он выигрывал (наибольший показатель в чемпионате) и ещё два раза упускал победу из-за возникших технических неполадок.

В итоге чемпионом в 1967 году стал представитель «Брэбема» Денни Халм. К сожалению, тот сезон был последней возможностью Кларка выиграть третий титул в Формуле-1: в следующем году он погибнет на «Хоккенхаймринге», участвуя в гонке Формулы-2.

Ронни Петерсон («Лотус»). Сезон-1973

Снова «Лотус», и снова проблемы с надёжностью. По итогам сезона-1972 команда Колина Чепмена отпраздновала титул в личном зачёте: Эмерсон Фиттипальди уверено выиграл чемпионат. К 1973 году чисто номинально «Лотус» стал только сильнее: место напарника Фиттипальди занял блеснувший в «Марче» Ронни Петерсон. Казалось бы, команда Колина Чепмена без проблем защитит титул, да только вот жизненный цикл новой модификации болида 72 оставлял желать лучшего.

Чëрно-золотистые машины по-прежнему оставались быстрейшими в пелотоне: Петерсон выиграл девять квалификаций из 15 возможных. К сожалению, конвертировать выгодную стартовую позицию в победу Ронни удавалось далеко не всегда: как минимум трижды швед упускал верное первое место из-за различных технических проблем.

Если учитывать среднее количество очков, набранное в гонках, которые удалось завершить, то Петерсон серьёзно превзошёл победителя сезона Джеки Стюарта (6,5 против 5,5 балла). Впрочем, это всё лирика, и в Формуле-1 совсем другая система определения чемпиона. А потому слишком частые сходы с дистанции перечеркнули шансы шведа на чемпионский титул. Утешением для команды Колина Чепмена стал завоёванный Кубок конструкторов.

Ники Лауда («Феррари»). Сезон-1976

В середине 1970-х «Феррари» вернулась, чтобы править. В 1975-м Ники Лауда принёс «Скудерии» первое чемпионство за 11 лет. Следующий сезон для команды из Маранелло также должен был стать триумфальным: красные болиды по-прежнему были быстры и надёжны, а Ники Лауда не утратил мотивацию. К середине сезона австриец опережал своего главного преследователя Джеймса Ханта на 23 очка (учитывая, что за победу тогда давали девять баллов, отрыв более чем внушительный), и казалось, что титул уже практически в кармане Лауды, но злосчастная гонка на «Нордшляйфе» перевернула всё с ног на голову.

Ники Лауда на Гран-при Монако — 1976 Фото: Tony Duffy /Allsport/Getty Images

Действующий чемпион едва не погиб на «Северной петле», чудом оставшись в живых после ужасающей аварии. Боссы «Феррари» предполагали, что Ники пропустит остаток сезона, однако австриец проявил невиданный героизм и уже спустя две гонки вернулся на трассу. Понятное дело, что Лауда был далёк от своей оптимальной формы: лишь один подиум в оставшихся гонках сезона. Чемпионом в итоге стал Джеймс Хант, опередивший австрийца всего лишь на один зачётный балл. Нужно ли говорить, кто выиграл бы чемпионат, если бы Лауде не пришлось бороться за собственную жизнь посреди сезона?

Дидье Пирони («Феррари»). Сезон-1982

Чемпионат 1982 года выдался едва ли не самым сумбурным за всю историю «Королевских гонок». За 16 этапов чемпионата формульные фанаты увидели 11 разных победителей – никому не удалось выиграть более двух раз. Столь сумасшедший ритм чемпионата во многом был предопределён чередой трагических событий. Дело в том, что в 1982 году «Феррари» считалась явным фаворитом и по идее должна была брать титул в личном зачёте, однако ни одному из начинавших сезон пилотов «Скудерии» не удалось завершить чемпионат. Жиль Вильнёв разбился на «Зольдере», а его напарник Дидье Пирони угодил в страшную аварию на «Хоккенхаймринге», последствия которой не позволили французу продолжить карьеру гонщика.

В итоге выбывший из борьбы за пять гонок до конца сезона Пирони стал вице-чемпионом, уступив новоиспечённому триумфатору Кеке Росбергу всего лишь пять очков. Стоит отметить, что, помимо Вильнёва и Пирони, скорость болидов «Феррари» подтверждали и призванные на замену гонщики. Марио Андретти, например, с ходу взял поул в Монце, а Патрик Тамбе мало того, что выиграл Гран-при Германии, так ещё и стал лидером чемпионата по среднему количеству набранных очков за одну гонку. Всё это говорит лишь об одном: машины «Феррари» в 1982-м были быстры, а титул в личном зачёте ускользнул только из-за череды трагических событий.

Найджел Мэнселл («Уильямс»). Сезон-1986

Если в ранее рассмотренных примерах чемпионский титул в личном зачёте команды упускали или из-за проблем надёжностью, или по причине трагических обстоятельств, то вот «Уильямс» в 1986 году собственноручно лишил себя чемпионства, но обо всём по порядку.

Мэнселл и Пике отобрали друг у друга слишком много очков Фото: Mike King/Getty Images

К сезону-1986 британская конюшня построила с отрывом быстрейший болид пелотона. Пилоты «Уильямса» выиграли девять гонок из 16 возможных, в то время как «Макларен» (вторая команда чемпионата) одержал всего лишь четыре победы. Казалось бы, о какой борьбе здесь вообще может идти речь? Однако «Уильямс» нашёл способ усложнить себе жизнь.

Дело в том, что все четыре победы «Макларена» одержал один и тот же пилот – лидер команды Ален Прост. А вот в команде Фрэнка Уильямса царила тотальная демократия: Мэнселл и Пике могли на равных бороться друг с другом. Пилоты «Уильямса» практически поровну разделили победы команды в том сезоне (5-4 в пользу Мэнселла).

В итоге лояльность капитанского мостика к внутрикомандной борьбе обернулась для «Уильямса» упущенным титулом в личном зачёте: с перевесом в два очка чемпионом стал Ален Прост. Пожалуй, действия «Уильямса» в сезоне-1986 являются лучшим аргументом в защиту командной тактики.

Кими Райкконен («Макларен»). Сезон-2005

В 2005 году в Формуле-1 громыхнула революция: новое шинное правило (один комплект — на всю гонку) ознаменовало окончание пятилетнего доминирования «Феррари». В новой реальности титул разыграли две команды: «Рено» и «Макларен». Оба претендента на чемпионство располагали примерно равными по силе машинами, хотя болид «Макларена» MP4-20 на некоторых трассах выглядел недосягаемым для конкурентов. Например, во второй половине сезона «серебряные стрелы» выдали серию из шести побед подряд.

Столь быстрая машина могла бы принести «Макларену» долгожданный титул, но склонность к поломкам чёрно-белых болидов внесла свою лепту в чемпионские разборки Алонсо и Райкконена. Дважды, стартовав с поула, финский пилот завершал борьбу раньше времени по причине технических капризов машины. Ещё дважды он получал штраф в 10 позиций на стартовой решётке из-за внеплановой замены мотора – в Италии подобное наказание так вообще лишило Кими поула. Ну и отдельной строкой стоит выделить жутко драматичный сход Райкконена на «Нюрбургринге»: на последнем круге дистанции на «Макларене» лидировавшего финна не выдержала подвеска.

Что касается главного соперника Кими Алонсо, то испанец сошёл с дистанции только один раз за сезон, да и то из-за собственной ошибки. Так и получается, что судьбу чемпионата 2005 года отчасти решила недостаточная надёжность болидов «Макларена».