Ландо Норрис высказался о влиянии изменений в регламенте на конкуренцию в Формуле-1

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что изменение технического регламента Формулы-1 способно на время увеличивать отрыв лидирующих команд от остальных.

«Я думаю, что, когда происходят изменения правил, всегда будут различия. Некоторые трактуют их правильно и точно понимают, что нужно машине, а некоторые – нет. Вот почему у вас получаются большие различия в машинах. Но я считаю, что нужно подождать.

Дайте пару лет, все придумают, как вывести машину на максимум, и сблизятся. Так произошло в минувшем году, который стал самым конкурентным для Формулы-1 за многие годы, гонки были отличными. Это первый год новой эпохи, и иногда нужна пара лет, чтобы всё наладилось», – приводит слова пилота издание RaceFans.