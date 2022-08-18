Шульмейстер ответил, вернётся ли в Россию Формула-1

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер высказался о заявлении главы Формулы-1 Стефано Доменикали, что чемпионат никогда не вернётся в Россию.



«В Россию вернётся и Формула-1, и вся остальная человеческая деятельность. Тяжёлое время, но мы переждём. Сейчас культура отмены — мы самая популярная нация в этом отношении. Этот бред закончится, всё будет хорошо», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.



Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.



В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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