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Мэнселл: сейчас после гонок пилоты выглядят так, будто только вышли из парикмахерской

Мэнселл: сейчас после гонок пилоты выглядят так, будто только вышли из парикмахерской
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Чемпион мира 1992 года Найджел Мэнселл высказался об изменении Формулы-1 за последние 30 лет.

«После серии инцидентов все трассы были приведены к одному стандарту безопасности, опасные участки были убраны. Сейчас во многих поворотах можно допустить ошибку, выехать за пределы трассы – и без проблем вернуться обратно. В наше время ценой за такие ошибки были удары о стену, но в 1994 году после Имолы Формула-1 изменилась навсегда. Сейчас пилоты чувствуют себя суперменами, за рулём современных машин они попадают в аварии, но выходят сухими из воды. Раньше после таких аварий пилоты уходили из спорта из-за сломанных ног, рук и позвоночника. Они не могли управлять машиной физически.

Сейчас после гонок пилоты выглядят так, будто только вышли из парикмахерской. У современных машин есть усилитель руля, а нам приходилось тренировать руки и ловить машину в поворотах, где, если вам не хватало физической силы, вы вылетали с трассы и попадали в аварию. Сейчас же болидом можно управлять одним пальцем.

Сейчас в спорте есть гонщики, которым раньше просто не хватило бы физической силы. Удивительно, как за последние годы изменилась Формула-1», — приводит слова Мэнселла PlanetF1.

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