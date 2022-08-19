Организаторы ГП России ответили боссу Формулы-1, напомнив про долг

Генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов отреагировал на заявление главы Формулы-1 Стефано Доменикали о том, что в России больше не будут проводиться гонки.
«Текущая ситуация в мировом спорте крайне политизирована. С поправкой на это необходимо воспринимать слова Стефано Доменикали. У сказанного им есть ярко выраженный политический подтекст, который не имеет ничего общего с настоящим спортивным духом. Будущее наших отношений сегодня действительно непонятно. Мы будем учитывать позицию Стефано Доменикали при дальнейшей работе.
Однако, что касается нашей предыдущей работы, неизменным остаётся следующий факт — в России не состоялся Гран-при 2022 года, за этот этап были перечислены деньги, которые на сегодняшний момент не возвращены. Этот долг есть, он подтверждён, и наша позиция по нему неизменна. Мы ожидаем возврата средств безотносительно текущей позиции ФОМ по отношению к проведению гонок на территории Российской Федерации», — приводит слова Титова пресс-служба АНО «РОСГОНКИ».
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