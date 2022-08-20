Экс-пилот Формулы-1 объяснил разницу между «Феррари» и «Ред Булл»
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя рассказал, в чём отличие между «Феррари» и «Ред Булл».
«На мой взгляд, «Феррари» должна была создать серьёзный задел по очкам, учитывая, какая у них была машина старте. Сейчас скорости хватает для победы в гонках, но они переигрывают сами себя. Они просто выбросили несколько побед в этом сезоне. Есть ощущение, что команда боится принимать решения и это ей вредит. Болид у них лучший, но «Феррари» в таком положении, когда ты настолько хорош, что боишься обожаться.
«Ред Булл» — отличная команда. Она не боится проиграть, их настрой — пусть мы проиграем, но попытаемся. Подход «Феррари» — нельзя облажаться, потому что мы можем победить», — приводит слова Монтойи Vegas Insider.
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