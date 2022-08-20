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Тьерри Нёвиль и Йос Ферстаппен попали в аварии на Ралли Бельгии WRC

Тьерри Нёвиль и Йос Ферстаппен попали в аварии на Ралли Бельгии WRC
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Отец действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен завершил второй день Ралли Бельгии WRC досрочно. Ферстаппен-старший вылетел с трассы на 13 СУ в кювет, где и закончил свои выступления на сегодня. Ожидается, что Йос сможет вернуться в гонку в воскресенье, однако уже не поборется за высокие места, получив огромное количество штрафного времени.

На момент вылета с трассы Ферстаппен располагался на 20-м месте в общем зачёте.

Не обошлось без аварий и впереди — с трассы сошёл лидер гонки Тьерри Нёвиль. Авария с участием бельгийца произошла на 15-м СУ. Зрители помогли Нёвилю выбраться из кювета, он медленно двигался в сторону финиша, однако вскоре снова остановился.

Таким образом, лидерство в Ралли Бельгии после 15 СУ удерживает Отт Тянак.

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