Тьерри Нёвиль и Йос Ферстаппен попали в аварии на Ралли Бельгии WRC

Отец действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен завершил второй день Ралли Бельгии WRC досрочно. Ферстаппен-старший вылетел с трассы на 13 СУ в кювет, где и закончил свои выступления на сегодня. Ожидается, что Йос сможет вернуться в гонку в воскресенье, однако уже не поборется за высокие места, получив огромное количество штрафного времени.
На момент вылета с трассы Ферстаппен располагался на 20-м месте в общем зачёте.
Не обошлось без аварий и впереди — с трассы сошёл лидер гонки Тьерри Нёвиль. Авария с участием бельгийца произошла на 15-м СУ. Зрители помогли Нёвилю выбраться из кювета, он медленно двигался в сторону финиша, однако вскоре снова остановился.
Таким образом, лидерство в Ралли Бельгии после 15 СУ удерживает Отт Тянак.
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