Жоан Мир получил множественные переломы на Гран-при Австрии MotoGP

Пилот MotoGP испанец Жоан Мир, выступающий за «Сузуки», тяжело травмировался на Гран-при Австрии, который состоялся сегодня, 21 августа, в Шпильберге.
По сообщению пресс-службы команды, у Мира, упавшего на первом круге гонки, обнаружены множественные переломы правой лодыжки. Для гонщика это уже шестой сход в сезоне, на данный момент он занимает 12-е место в общем зачёте.
Напомним, победителем Гран-при Австрии MotoGP стал итальянец Франческо Баньяя из команды «Дукатти».
MotoGP. Гран-при Австрии
1. Франческо Баньяя (Ducati) 42.14,886.
2. Фабио Куартараро (Yamaha) +0,492.
3. Джек Миллер (Ducati) +2,163.
4. Лука Марини (Ducati) +8,348.
5. Жоанн Зарко (Ducati) +8,821.
6. Алекс Эспаргаро (Aprilia) +11,287.
7. Брэд Биндер (KTM) +11,642.
8. Алекс Ринс (Suzuki) +11,780.
9. Марко Беццекки (Ducati) +16,987.
10. Хорхе Мартин (Ducati) +17,144.
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