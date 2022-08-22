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Бинотто: большой вопрос, корректно ли ФИА контролирует соблюдение финансового регламента

Бинотто: большой вопрос, корректно ли ФИА контролирует соблюдение финансового регламента
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался на тему того, как ФИА контролирует финансовую составляющую регламента.

«Я всецело доверяю ФИА, но финансовый регламент — вещь новая. Технические правила разрабатывали годами, а потолок расходов на данный момент остаётся в большей степени неизведанным и для команд, и для ФИА. Требуется время, чтобы к этому привыкнуть и следить за соблюдением.

В ФИА три-четыре человека следят за финансами и десятки человек отвечают за технический регламент. Со временем так будет и с финансами, но сейчас большой вопрос, насколько корректно ФИА контролирует соблюдение потолка расходов», — цитирует Бинотто Autosport.

По ходу сезона-2022 потолок расходов был поднят на 3% из-за инфляции. Изначально он составлял $ 141,2 млн.

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