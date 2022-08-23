Источник: «Ауди» и «Заубер» могут объявить о сделке на Гран-при Бельгии

Автоконцерн «Ауди», готовящийся, как уже сообщалось ранее, вступить в Формулу-1 в 2026 году, может объявить о сделке с «Заубером» уже на предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт в городе Спа с 26 по 28 августа, сообщает издание Motorsport-Total.
По информации ресурса, экс-пилот Ф-1 Герхард Бергер принял участие в переговорах между компаниями, однако сам австриец эту информацию не подтвердил:
«У меня нет контракта консультанта с «Ауди». И у меня нет близких отношений с «Заубером». Я не участвовал в переговорах».
Ранее сообщалось, что в «Порше» намереваются приобрести 50% акций «Ред Булл» и разрабатывать моторы совместно с австрийцами. Что же касается «Ауди», то в случае прихода в Формулу-1 компания должна постепенно получить 75% акций «Заубера» и самостоятельно разрабатывать двигатель.
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