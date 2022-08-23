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Мик Шумахер: Спа — особенное место для нас как для семьи

Мик Шумахер: Спа — особенное место для нас как для семьи
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер поделился мыслями о предстоящем выступление на Гран-при Бельгии, который проходит на знаменитой трассе «Спа-Франкоршам».

«Спа имеет историческую значимость. Но, кроме того, это особенное место для нас как для семьи. Это особенное место и для меня, потому что я провёл там несколько действительно хороших гонок, например, в 2018 году. С другой стороны, там же была также одна из наших худших гонок. В этом месте было много взлётов и падений, но гонка там всегда будет самой исторической и особенной для всех нас», — приводит слова Мика Шумахера пресс-служба «Хааса».

Шумахер также высказался о скором возобновлении чемпионата, высказав надежду, что команда сможет набирать больше очков.

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