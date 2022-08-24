«Это то, чего не хватало бы любому». Валттери Боттас высказался об уходе из «Мерседеса»
Поделиться
Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас вспомнил о своём выступлении за «Мерседес», где он провёл несколько лет, прежде чем присоединиться к нынешней команде.
«Скучаю ли я по «Мерседесу»? Да, конечно. Было здорово иметь в распоряжении машину, с которой можно постоянно подниматься на подиумы и бороться за победы. Это то, чего не хватало бы любому пилоту. Но у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой главе в моей карьере. По сути, я просто сбрасываю все ожидания и цели. Если я вижу Льюиса или Джорджа на подиуме, то не расстраиваюсь из-за этого. Теперь моя команда «Альфа Ромео», и цели у меня теперь другие», — приводит слова Боттаса GPFans.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
Новость по темеБоттас: в «Мерседесе» я смирился с ролью второго пилота
Комментарии
- 24 августа 2022
-
09:56
-
00:31
-
00:30
- 23 августа 2022
-
23:32
-
21:57
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:40
-
18:44
-
17:58
-
17:56
-
16:51
-
16:43
-
15:13
-
14:19
-
13:02
-
11:57
-
11:12
-
10:26
-
09:58
-
01:02
-
00:57
- 22 августа 2022
-
23:56
-
23:01
-
22:58
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
20:58
-
19:54
-
19:05
-
18:57
-
17:54
-
17:25
Партнерский контент