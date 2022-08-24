«Это то, чего не хватало бы любому». Валттери Боттас высказался об уходе из «Мерседеса»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас вспомнил о своём выступлении за «Мерседес», где он провёл несколько лет, прежде чем присоединиться к нынешней команде.



«Скучаю ли я по «Мерседесу»? Да, конечно. Было здорово иметь в распоряжении машину, с которой можно постоянно подниматься на подиумы и бороться за победы. Это то, чего не хватало бы любому пилоту. Но у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой главе в моей карьере. По сути, я просто сбрасываю все ожидания и цели. Если я вижу Льюиса или Джорджа на подиуме, то не расстраиваюсь из-за этого. Теперь моя команда «Альфа Ромео», и цели у меня теперь другие», — приводит слова Боттаса GPFans.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото: