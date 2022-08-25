Экс-пилот Формулы-1: я бы поставил на победу Леклера в Бельгии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал главного, по его мнению, фаворита предстоящего Гран-при Бельгии.



«Я бы поставил на Шарля Леклера. Обычно я выбираю фаворитом Макса Ферстаппена, но есть ощущение, что Спа может оказаться трассой для «Феррари». У них отличный темп, а сам трек достаточно быстрый.



На других типах трасс, как в Будапеште, сложно показывать хорошее время. Там сложно собрать круг воедино, а в Спа более плавная трасса, и там проще показать лучший круг. Так что я полагаю, что в Бельгии хорошую скорость покажут и Чеко Перес, и Ферстаппен, но если бы мне нужно было делать ставку, то я бы её сделал на Шарля Леклера и «Феррари», — приводит слова колумбийского пилота F1i.



На данный момент Шарль Леклер располагается на втором месте в общем зачёте пилотов и уступает лидирующему Максу Ферстаппену 80 очков.

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