Sky: «Ауди» завтра объявит о приходе в Формулу-1

Немецкая автомобильная компания «Ауди» уже завтра, 26 августа, должна официально объявить о приходе в Формулу-1, утверждает Sky Sport. По данным немецких журналистов, на пятницу в рамках гоночного уикенда Гран-при Бельгии запланирована пресс-конференция, на которой «Ауди» раскроет свои планы. В пресс-конференции примет участие президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем.



Ожидается, что «Ауди» будет не только строить собственные двигатели, но и станет основным владельцем команды Формулы-1 «Заубер», которая сейчас выступает под брендом «Альфа Ромео». «Ауди» должна получить в команде долю в 75% акций.



Что касается другого бренда концерна «Фольксваген», «Порше», то их объявление о приходе в Формулу-1 в качестве партнёров «Ред Булл» ожидается чуть позже.