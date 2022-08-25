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Риккардо рассказал, как относится к Пиастри и его менеджеру Уэбберу

Риккардо рассказал, как относится к Пиастри и его менеджеру Уэбберу
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал о своём отношении к двум соотечественникам — резервному пилоту «Альпин» Оскару Пиастри и его менеджеру Марку Уэбберу. Считается, что именно Пиастри благодаря активной работе Уэббера может сменить Риккардо в составе «Макларена» перед сезоном-2023. Однако сначала Пиастри нужно уладить контрактные споры с «Альпин».

«Честно, всё ещё не знаю, что готовит будущее для Оскара. Это просто бизнес. Марк просто выполняет свою работу для Оскара. Я не воспринимаю это как что-то личное. Я буду поддерживать коллегу-австралийца», — заявил Риккардо на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Бельгии.

Ранее Даниэль заявил, что видит себя только в Формуле-1 и не хочет переходить в другую серию.

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