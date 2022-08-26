В Формуле-1 отреагировали на приход в чемпионат «Ауди»

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о приходе в «Королевские гонки» в 2026 году немецкого автопроизводителя «Ауди».



«Я рад приветствовать «Ауди» в Формуле-1. Это культовый автомобильный бренд, являющийся первопроходцем и технологическим новатором. Это важный момент для нашего спорта, подчёркивающий огромную силу нашей глобальной платформы, которая продолжает расти.



Это также признание того, что переход на устойчиво работающие гибридные двигатели в 2026 году является решением будущего для автомобильного сектора. Мы все с нетерпением ждём появления логотипа «Ауди» на стартовой решётке и в своё время услышим от них более подробную информацию об их планах», — приводит слова Доменикали пресс-служба Формулы-1.

В Формулу-1 «Ауди» придёт в качестве поставщика двигателей.

«Ауди» объявила о приходе в Формулу-1: