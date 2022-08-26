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Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Бельгии, Пуршер — восьмой

Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Бельгии, Пуршер — восьмой
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Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 10-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.

Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал восьмым.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший девятую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 11-м.

Гонщик «Хайтека» Юри Випс не смог завершить квалификацию из-за разворота — эстонский гонщик заглох, вызвав появление над трассой красных флагов, и не сумел показать хороший результат, оставшись на последней позиции.

Формула-2. Бельгия. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Фелипе Другович«МП Моторспорт»1:58.232
2.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»1:58.615
3.Логан Сарджент«Карлин»1:58.781
4.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»1:58.783
5.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:58.797
6.Лиам Лоусон«Карлин»1:58.976
7.Рихард Версхор«Трайдент»1:59.018
8.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»1:59.061
9.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»1:59.114
10.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»1:59.126
11.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»1:59.161
12.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»1:59.177
13.Аюму Иваса«ДАМС»1:59.179
14.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»1:59.284
15.Рой Ниссани«ДАМС»1:59.302
16.Клеман Новалак«МП Моторспорт»1:59.380
17.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»1:59.523
18.Калан Уильямс«Трайдент»1:59.526
19.Лирим Зендели«Кампос Рейсинг»1:59.704
20.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»1:59.820
21.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»2:00.531
22.Юри Випс«Хайтек Гран-при»2:36.671
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