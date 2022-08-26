Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Бельгии, Пуршер — восьмой

Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 10-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.

Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал восьмым.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший девятую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 11-м.

Гонщик «Хайтека» Юри Випс не смог завершить квалификацию из-за разворота — эстонский гонщик заглох, вызвав появление над трассой красных флагов, и не сумел показать хороший результат, оставшись на последней позиции.

Формула-2. Бельгия. Квалификация