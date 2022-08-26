Фелипе Другович выиграл квалификацию Формулы-2 в Бельгии, Пуршер — восьмой

Бразильский гонщик команды «МП Моторспорт», лидер чемпионата Фелипе Другович стал победителем квалификации 10-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, третьим стал пилот «Карлина» Логан Сарджент.
Главный преследователь Фелипе Друговича в чемпионате Тео Пуршер по итогам квалификации стал восьмым.
Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший девятую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 11-м.
Гонщик «Хайтека» Юри Випс не смог завершить квалификацию из-за разворота — эстонский гонщик заглох, вызвав появление над трассой красных флагов, и не сумел показать хороший результат, оставшись на последней позиции.
Формула-2. Бельгия. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|1:58.232
|2.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|1:58.615
|3.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|1:58.781
|4.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|1:58.783
|5.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:58.797
|6.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|1:58.976
|7.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|1:59.018
|8.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|1:59.061
|9.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|1:59.114
|10.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|1:59.126
|11.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|1:59.161
|12.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|1:59.177
|13.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|1:59.179
|14.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|1:59.284
|15.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|1:59.302
|16.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|1:59.380
|17.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|1:59.523
|18.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|1:59.526
|19.
|Лирим Зендели
|«Кампос Рейсинг»
|1:59.704
|20.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1:59.820
|21.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|2:00.531
|22.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|2:36.671
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