Нюанс в правилах позволит Леклеру стартовать выше Ферстаппена, Норриса и Окона

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер должен оказаться на стартовой решётке Гран-при Бельгии Формулы-1 впереди ещё трёх пилотов, получивших штрафы за перебор элементов силовой установки — Макса Ферстаппена, Ландо Норриса и Эстебана Окона, сообщает The Race. Места Ферстаппена, Норриса и Окона будут зависеть от того, кто из них лучше всего выступит в квалификации, а вот Леклер в любом случае должен оказаться впереди этого трио.
Дело в том, что штрафы Ферстаппена, Норриса и Окона приведут к потере более чем 15 позиций на стартовой решётке, что, согласно регламенту, автоматически приводит к старту с конца. В то же время Леклер сначала получил штраф в 15 мест, когда ему поставили третью по счёту батарею и пятый генератор MGU-K. Позднее, ко второй практике, на болид Шарля поставили четвёртую контрольную электронику, за что Леклер получил ещё пять мест штрафа. Однако эти наказания не суммируются, так что они не превращаются в автоматический штраф в виде старта с конца решётки. Более того, Леклер может получить ещё один штраф в 15 мест утром в субботу (за очередные ДВС, MGU-H и турбину), но и в этом случае останется на решётке впереди Ферстаппена, Норриса и Окона.
Что касается ещё двух пилотов, получивших штраф в пятницу, — Валттери Боттаса и Мика Шумахера — то финн и немец пока тоже избежали штрафа в виде гарантированного старта с конца. Так что их положение относительно Леклера станет понятно позднее.
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