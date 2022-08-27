Смоляр на подиуме после спринта в Спа был представлен как гонщик из Андорры. Фото
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Курьёзный момент произошёл во время награждения призёров спринтерской гонки Формулы-3 в СПА. Напомним, по её итогам на подиум поднялись британец Оливер Берман, чех Роман Станек и россиянин Александр Смоляр. Представляя Смоляра, организаторы спортивного мероприятия вывесили флаг Андорры.
Отметим, что Смоляр выступает как AND — Authorised Neutral Driver (AND — допущенный нейтральный пилот). Именно такая аббревиатура могла привести к путанице, так как сокращённое название страны Андорра звучит таким же образом. На двух предыдущих подиумах Александра в сезоне вешали просто белый флаг.
Напомним, Смоляр пришёл к финишу четвёртым, но Джонни Эдгар получил пятисекундный штраф, в результате чего Александр и поднялся на подиум.
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