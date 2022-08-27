Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Сайнс будет стартовать с поула

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.



Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.



Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.



Напомним, из-за штрафа Леклер и Ферстаппен будут стартовать с конца пелотона, так что с поула в завтрашней гонке в бой уйдёт Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:43.655 2. Карлос Сайнс «Феррари» +0.632 3. Серхио Перес «Ред Булл» +0.797 4. Шарль Леклер «Феррари» +0.888 5. Эстебан Окон «Альпин» +1.515 6. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.703 7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +1.838 8. Джордж Расселл «Мерседес» +2.111 9. Александер Албон «Уильямс» +2.172 10. Ландо Норрис «Макларен» +2.513

Не прошли в третий сегмент:

Место Пилот Команда Время 11. Даниэль Риккардо «Макларен» 1:45.767 12. Пьер Гасли «Альфа Таури» 1:45.827 13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:46.085 14. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 1:46.611 15. Мик Шумахер «Хаас» 1:47.718

Не прошли во второй сегмент: