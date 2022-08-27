Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Сайнс будет стартовать с поула
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На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.
Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.
Напомним, из-за штрафа Леклер и Ферстаппен будут стартовать с конца пелотона, так что с поула в завтрашней гонке в бой уйдёт Карлос Сайнс.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:43.655
|2.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.632
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.797
|4.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.888
|5.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.515
|6.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.703
|7.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1.838
|8.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+2.111
|9.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.172
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+2.513
Не прошли в третий сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1:45.767
|12.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:45.827
|13.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:46.085
|14.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:46.611
|15.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:47.718
Не прошли во второй сегмент:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|1:46.344
|17.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:46.401
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:46.557
|19.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:46.692
|20.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:47.866
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