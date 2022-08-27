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Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Сайнс будет стартовать с поула

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Сайнс будет стартовать с поула
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На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс. Топ-3 замкнул гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал седьмой результат.

Шарль Леклер по итогам квалификации стал четвёртым.

Напомним, из-за штрафа Леклер и Ферстаппен будут стартовать с конца пелотона, так что с поула в завтрашней гонке в бой уйдёт Карлос Сайнс.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:43.655
2.Карлос Сайнс«Феррари»+0.632
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0.797
4.Шарль Леклер«Феррари»+0.888
5.Эстебан Окон«Альпин»+1.515
6.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.703
7.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1.838
8.Джордж Расселл«Мерседес»+2.111
9.Александер Албон«Уильямс»+2.172
10.Ландо Норрис«Макларен»+2.513

Не прошли в третий сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
11.Даниэль Риккардо«Макларен»1:45.767
12.Пьер Гасли«Альфа Таури»1:45.827
13.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»1:46.085
14.Лэнс Стролл«Астон Мартин»1:46.611
15.Мик Шумахер«Хаас»1:47.718

Не прошли во второй сегмент:

МестоПилотКомандаВремя
16.Себастьян Феттель«Астон Мартин»1:46.344
17.Николас Латифи«Уильямс»1:46.401
18.Кевин Магнуссен«Хаас»1:46.557
19.Юки Цунода«Альфа Таури»1:46.692
20.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:47.866
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