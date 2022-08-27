Перес — о втором месте: лучшая позиция, чтобы атаковать Сайнса

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвёл итоги квалификации Гран-при Бельгии, которую он завершил на третьей позиции. По словам Переса, он рассчитывает на агрессивный старт.



Напомним, по итогам квалификации первое место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, однако голландец получил штраф за замену силовой установки и будет стартовать с конца пелотона. С поула в гонке будет стартовать пилот «Феррари» Карлос Сайнс, Перес составит ему компанию на первом ряду.



«Буду стартовать вторым — и это лучшая позиция, чтобы атаковать Карлоса. Завтра нам нужно быть агрессивными, чтобы прорваться вперёд. Важно будет хорошо стартовать и провести свою гонку — на это я и рассчитываю», — сказал Серхио Перес в эфире Sky Sports.

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