Лоусон выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Другович — четвёртый, Пуршер — шестой
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Новозеландский гонщик команды «Карлин» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал гонщик «Кампос Рейсинг» Ральф Бошунг.
Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал четвёртым.
Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший 10-ю позицию. Джехан Дарувала в гонке не стартовал после проблем на установочном круге.
Формула-2. Бельгия. Спринт
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Лиам Лоусон
|«Карлин»
|40:22.343
|2.
|Джек Дуэн
|«Виртуози Рейсинг»
|+3.868
|3.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+5.718
|4.
|Фелипе Другович
|«МП Моторспорт»
|+6.360
|5.
|Рихард Версхор
|«Трайдент»
|+8.407
|6.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+8.686
|7.
|Маркус Армстронг
|«Хайтек Гран-при»
|+9.422
|8.
|Давид Бекман
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+10.065
|9.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|+10.833
|10.
|Деннис Хаугер
|«Према Рейсинг»
|+11.134
|11.
|Рой Ниссани
|«ДАМС»
|+11.615
|12.
|Марино Сато
|«Виртуози Рейсинг»
|+14.089
|13.
|Энцо Фиттипальди
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+15.801
|14.
|Юри Випс
|«Хайтек Гран-при»
|+16.393
|15.
|Фредерик Вести
|«АРТ Гран-при»
|+16.767
|16.
|Калан Уильямс
|«Трайдент»
|+17.669
|17.
|Клеман Новалак
|«МП Моторспорт»
|+18.553
|18.
|Амаури Кордел
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+18.594
|19.
|Татьяна Кальдерон
|«Хароуз Рейсинг Систем»
|+19.044
|20.
|Лирим Зендели
|«Кампос Рейсинг»
|+23.207
|21.
|Логан Сарджент
|«Карлин»
|сход
|22.
|Джехан Дарувала
|«Према Рейсинг»
|не стартовал
Комментарии
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