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Лоусон выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Другович — четвёртый, Пуршер — шестой

Лоусон выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Другович — четвёртый, Пуршер — шестой
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Новозеландский гонщик команды «Карлин» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал гонщик «Кампос Рейсинг» Ральф Бошунг.

Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал четвёртым.

Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший 10-ю позицию. Джехан Дарувала в гонке не стартовал после проблем на установочном круге.

Формула-2. Бельгия. Спринт

МестоПилотКомандаВремя
1.Лиам Лоусон«Карлин»40:22.343
2.Джек Дуэн«Виртуози Рейсинг»+3.868
3.Ральф Бошунг«Кампос Рейсинг»+5.718
4.Фелипе Другович«МП Моторспорт»+6.360
5.Рихард Версхор«Трайдент»+8.407
6.Тео Пуршер«АРТ Гран-при»+8.686
7.Маркус Армстронг«Хайтек Гран-при»+9.422
8.Давид Бекман«Ван Амерсфорт Рейсинг»+10.065
9.Аюму Иваса«ДАМС»+10.833
10.Деннис Хаугер«Према Рейсинг»+11.134
11.Рой Ниссани«ДАМС»+11.615
12.Марино Сато«Виртуози Рейсинг»+14.089
13.Энцо Фиттипальди«Хароуз Рейсинг Систем»+15.801
14.Юри Випс«Хайтек Гран-при»+16.393
15.Фредерик Вести«АРТ Гран-при»+16.767
16.Калан Уильямс«Трайдент»+17.669
17.Клеман Новалак«МП Моторспорт»+18.553
18.Амаури Кордел«Ван Амерсфорт Рейсинг»+18.594
19.Татьяна Кальдерон«Хароуз Рейсинг Систем»+19.044
20.Лирим Зендели«Кампос Рейсинг»+23.207
21.Логан Сарджент«Карлин»сход
22.Джехан Дарувала«Према Рейсинг»не стартовал
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