Лоусон выиграл спринт Формулы-2 в Бельгии, Другович — четвёртый, Пуршер — шестой

Новозеландский гонщик команды «Карлин» Лиам Лоусон стал победителем спринтерской гонки 11-го этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Бельгии. Второе место по итогам спринта завоевал пилот «Виртуози Рейсинг» Джек Дуэн, третьим стал гонщик «Кампос Рейсинг» Ральф Бошунг.



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам спринта стал четвёртым.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Деннис Хаугер, занявший 10-ю позицию. Джехан Дарувала в гонке не стартовал после проблем на установочном круге.



Формула-2. Бельгия. Спринт

Место Пилот Команда Время 1. Лиам Лоусон «Карлин» 40:22.343 2. Джек Дуэн «Виртуози Рейсинг» +3.868 3. Ральф Бошунг «Кампос Рейсинг» +5.718 4. Фелипе Другович «МП Моторспорт» +6.360 5. Рихард Версхор «Трайдент» +8.407 6. Тео Пуршер «АРТ Гран-при» +8.686 7. Маркус Армстронг «Хайтек Гран-при» +9.422 8. Давид Бекман «Ван Амерсфорт Рейсинг» +10.065 9. Аюму Иваса «ДАМС» +10.833 10. Деннис Хаугер «Према Рейсинг» +11.134 11. Рой Ниссани «ДАМС» +11.615 12. Марино Сато «Виртуози Рейсинг» +14.089 13. Энцо Фиттипальди «Хароуз Рейсинг Систем» +15.801 14. Юри Випс «Хайтек Гран-при» +16.393 15. Фредерик Вести «АРТ Гран-при» +16.767 16. Калан Уильямс «Трайдент» +17.669 17. Клеман Новалак «МП Моторспорт» +18.553 18. Амаури Кордел «Ван Амерсфорт Рейсинг» +18.594 19. Татьяна Кальдерон «Хароуз Рейсинг Систем» +19.044 20. Лирим Зендели «Кампос Рейсинг» +23.207 21. Логан Сарджент «Карлин» сход 22. Джехан Дарувала «Према Рейсинг» не стартовал