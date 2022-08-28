Албон: я невероятно доволен, но завтра придётся выставлять локти

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о квалификации Гран-при Бельгии, которую он завершил на девятой позиции, но будет стартовать шестым в гонке.
«Я очень доволен. Мы подходили к уикенду в более оптимистичном настроении, чем обычно. Трассы с низкой прижимной силой хорошо нам подходят, так что, как правило, нам удаётся выжать из машины максимум.
В третьей тренировке у нас возникли небольшие проблемы, но мы смогли внести изменения и прибавить. Когда я стал шестым в первом сегменте, это немного шокировало. Мы пытались остаться в районе этих позиций, я пробовал поймать слипстрим. Как бы то ни было, я невероятно доволен шестой позицией на старте. Завтра нам придётся выставлять локти. Это не Монако, где можно легко держать соперников позади. Посмотрим, что получится», — приводит слова Алекса Албона GPFans.
- 28 августа 2022
-
00:47
- 27 августа 2022
-
23:57
-
22:53
-
21:46
-
20:30
-
20:09
-
19:50
-
19:44
-
18:53
-
18:50
-
18:48
-
18:31
-
17:07
-
16:30
-
15:15
-
15:11
-
15:03
-
14:46
-
13:46
-
12:55
-
12:41
-
12:19
-
11:29
-
10:40
-
10:00
-
09:41
-
00:59
-
00:31
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:56
-
23:45
-
21:54
-
20:22
-
19:01
-
18:52