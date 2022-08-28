Албон: я невероятно доволен, но завтра придётся выставлять локти

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о квалификации Гран-при Бельгии, которую он завершил на девятой позиции, но будет стартовать шестым в гонке.



«Я очень доволен. Мы подходили к уикенду в более оптимистичном настроении, чем обычно. Трассы с низкой прижимной силой хорошо нам подходят, так что, как правило, нам удаётся выжать из машины максимум.



В третьей тренировке у нас возникли небольшие проблемы, но мы смогли внести изменения и прибавить. Когда я стал шестым в первом сегменте, это немного шокировало. Мы пытались остаться в районе этих позиций, я пробовал поймать слипстрим. Как бы то ни было, я невероятно доволен шестой позицией на старте. Завтра нам придётся выставлять локти. Это не Монако, где можно легко держать соперников позади. Посмотрим, что получится», — приводит слова Алекса Албона GPFans.