Дуэн выиграл основную гонку Формулы-2 в Спа, Другович — второй, Пуршер сошёл

Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2. До волны пит-стопов Дуэн ехал позади Фелипе Друговича и сумел опередить бразильца благодаря тому, что провёл свою остановку на круг раньше лидера. Лиам Лоусон поднялся на третью ступеньку подиума.
Главный конкурент Друговича в общем зачёте Тео Пуршер сошёл в начале гонки из-за проблем с машиной.
Формула-2. Бельгия. Основная гонка.
1. Джек Дуэн — 25 кругов.
2. Фелипе Другович +1.9.
3. Лиам Лоусон +6.7.
4. Рихард Версхор +12.4.
5. Энцо Фиттипальди +20.4.
6. Логан Сарджент +21.2.
7. Давид Бекманн +22.3.
8. Аюму Иваса +22.4.
9. Юри Випс +23.8.
10. Клеман Новалак +24.7.
11. Фредерик Вести +31.0.
12. Деннис Хаугер +37.4...
22. Тео Пуршер — сошёл.
Формула-2. Общий зачёт.
1. Фелипе Другович — 205 очков.
2. Тео Пуршер — 162.
3. Логан Сарджент — 127.
4. Джек Дуэн — 121.
5. Лиам Лоусон — 114.
6. Энцо Фиттипальди — 110.
7. Аюму Иваса — 94.
8. Джехан Дарувала — 94.
9. Фредерик Вести — 91.
10. Юри Випс — 87.
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