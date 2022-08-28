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Дуэн выиграл основную гонку Формулы-2 в Спа, Другович — второй, Пуршер сошёл

Дуэн выиграл основную гонку Формулы-2 в Спа, Другович — второй, Пуршер сошёл
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Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2. До волны пит-стопов Дуэн ехал позади Фелипе Друговича и сумел опередить бразильца благодаря тому, что провёл свою остановку на круг раньше лидера. Лиам Лоусон поднялся на третью ступеньку подиума.

Главный конкурент Друговича в общем зачёте Тео Пуршер сошёл в начале гонки из-за проблем с машиной.

Формула-2. Бельгия. Основная гонка.

1. Джек Дуэн — 25 кругов.
2. Фелипе Другович +1.9.
3. Лиам Лоусон +6.7.
4. Рихард Версхор +12.4.
5. Энцо Фиттипальди +20.4.
6. Логан Сарджент +21.2.
7. Давид Бекманн +22.3.
8. Аюму Иваса +22.4.
9. Юри Випс +23.8.
10. Клеман Новалак +24.7.
11. Фредерик Вести +31.0.
12. Деннис Хаугер +37.4...
22. Тео Пуршер — сошёл.

Формула-2. Общий зачёт.

1. Фелипе Другович — 205 очков.
2. Тео Пуршер — 162.
3. Логан Сарджент — 127.
4. Джек Дуэн — 121.
5. Лиам Лоусон — 114.
6. Энцо Фиттипальди — 110.
7. Аюму Иваса — 94.
8. Джехан Дарувала — 94.
9. Фредерик Вести — 91.
10. Юри Випс — 87.

Формула-2 2022. Этап 11, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Гонка 2 (25 кругов)
28 августа 2022, воскресенье. 11:20 МСК
Окончено
1
Джек Дуэн
UNI-Virtuosi Racing
52:16.133
2
Фелипе Другович
MP Motorsport
+1.942
3
Лиам Лоусон
Carlin
+8.714
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