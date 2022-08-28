Дуэн выиграл основную гонку Формулы-2 в Спа, Другович — второй, Пуршер сошёл

Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2. До волны пит-стопов Дуэн ехал позади Фелипе Друговича и сумел опередить бразильца благодаря тому, что провёл свою остановку на круг раньше лидера. Лиам Лоусон поднялся на третью ступеньку подиума.



Главный конкурент Друговича в общем зачёте Тео Пуршер сошёл в начале гонки из-за проблем с машиной.



Формула-2. Бельгия. Основная гонка.



1. Джек Дуэн — 25 кругов.

2. Фелипе Другович +1.9.

3. Лиам Лоусон +6.7.

4. Рихард Версхор +12.4.

5. Энцо Фиттипальди +20.4.

6. Логан Сарджент +21.2.

7. Давид Бекманн +22.3.

8. Аюму Иваса +22.4.

9. Юри Випс +23.8.

10. Клеман Новалак +24.7.

11. Фредерик Вести +31.0.

12. Деннис Хаугер +37.4...

22. Тео Пуршер — сошёл.



Формула-2. Общий зачёт.



1. Фелипе Другович — 205 очков.

2. Тео Пуршер — 162.

3. Логан Сарджент — 127.

4. Джек Дуэн — 121.

5. Лиам Лоусон — 114.

6. Энцо Фиттипальди — 110.

7. Аюму Иваса — 94.

8. Джехан Дарувала — 94.

9. Фредерик Вести — 91.

10. Юри Випс — 87.