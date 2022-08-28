Штайнер высказался о Риккардо и Хюлькенберге как конкурентах Шумахера за место

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о возможных кандидатах на замену Мику Шумахеру, если немец не останется в команде на сезон-2023.
«Рискнём ли мы, если возьмём нового пилота вроде Даниэля Риккардо, у которого было тяжёлое время в „Макларене“, или останется с тем, что уже знаем? Хюлькенберг будет риском, Риккардо будет риском. Каждый будет риском, кроме Хэмилтона или Ферстаппена. Согласен, что вариант с Миком — наименьший риск. Но это не значит, что мы выберем наименьший риск. Если Мик проведёт следующие три гонки, как в Шпильберге, то решение будет принято автоматически.
А вообще кто говорит, что Мик уходит? Это говорят СМИ, а не я. Я говорю, что всё открыто. Но если он хочет уйти, пусть будет так. Тогда это будет наша ошибка и мы найдём другое решение. Сейчас моя работа — думать, кто лучше, и это нелегко. Риккардо может быть лучше, если он вернётся к прежней форме», — приводит слова Штайнера AutoBild.
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