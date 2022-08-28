Расселл объяснил, почему не смог догнать Сайнса в борьбе за подиум

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал борьбу за подиум с гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, который в итоге финишировал третьим.



«Сейчас у меня смешанные чувства. Если бы вчера мне сказали, что мы окажемся в двух секундах от подиума за счёт хорошего темпа, то я бы сказал, что это хорошо. В концовке, когда я отыгрывал у Карлоса по секунде за круг, мне казалось, что нас ждёт отличный прорыв. Но после двух неудачных кругов шины были изношены, и я понял, что борьба за подиум окончена.



В целом, учитывая, где мы были, четвёртое место и две секунды от подиума — не так плохо. Наш гоночный темп был лучше, чем у «Феррари». Карлос стартовал с поула, лидировал и мы дважды его догоняли. Так что я думаю, мы как минимум были не хуже «Феррари». Но это постоянные качели. Что сейчас действительно ясно, так это то, что Макс на другом уровне», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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