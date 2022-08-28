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Ставший третьим Сайнс прокомментировал проблемы «Феррари» на Гран-при Бельгии

Ставший третьим Сайнс прокомментировал проблемы «Феррари» на Гран-при Бельгии
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Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший, занявший третье место в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 28 августа, в Спа, прокомментировал выступление, а также высказался о проблемах команды.

«Гонка получилась сложнее, чем я ожидал. У нас был хороший старт и рестарт, но по почему-то причине нам не хватало скорости, шины слишком быстро изнашивались. Машина сильно скользила. По какой-то причине в этот уикенд наша техника не была на уровне. Макс ехал в своём темпе, а нам оставалось лишь спасать свою гонку. В Зандворте и Монце трассы должны подойти нам лучше», – сказал Сайнс после гонки.

Напомним, победителем гонки Гран-при Бельгии стал действующий лидер чемпионата и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен.

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