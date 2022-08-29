Вильнёв: не могу представить, как Ферстаппен может проиграть титул

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.
«После великолепного выступления в Спа Макс Ферстаппен уверенно движется к своему второму титулу, я не могу больше игнорировать этот факт. Доминирование Макса было абсолютным, к нему никто не мог приблизиться. Я впечатлён его выступлением, он был в собственной лиге. Я уверен, что Макс движется ко второму титулу. Я не могу представить, как он может проиграть в такой ситуации, разве что если его начнёт преследовать невезение или он начнёт глупо ошибаться. Если Ферстаппен не выиграет титул в такой ситуации, то винить он сможет только себя.
Конечно, Макс находится в блестящей форме, но ключ к победе дала ему команда «Ред Булл», предоставившая такой болид. Они были быстры на прямых, бережно работали с шинами. «Ред Булл» выступил идеально, поскольку все остальные команды были быстры либо в поворотах, либо на прямых», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.
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