Вильнёв: не могу представить, как Ферстаппен может проиграть титул

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.



«После великолепного выступления в Спа Макс Ферстаппен уверенно движется к своему второму титулу, я не могу больше игнорировать этот факт. Доминирование Макса было абсолютным, к нему никто не мог приблизиться. Я впечатлён его выступлением, он был в собственной лиге. Я уверен, что Макс движется ко второму титулу. Я не могу представить, как он может проиграть в такой ситуации, разве что если его начнёт преследовать невезение или он начнёт глупо ошибаться. Если Ферстаппен не выиграет титул в такой ситуации, то винить он сможет только себя.



Конечно, Макс находится в блестящей форме, но ключ к победе дала ему команда «Ред Булл», предоставившая такой болид. Они были быстры на прямых, бережно работали с шинами. «Ред Булл» выступил идеально, поскольку все остальные команды были быстры либо в поворотах, либо на прямых», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.