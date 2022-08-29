Латифи рассказал о причинах аварии с Боттасом в Бельгии

Канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал аварию с гонщиком «Альфа Ромео» Валттери Боттасом на Гран-при Бельгии.



«В шестом повороте я слегка ушёл с траектории. Думаю, я боролся с одной из машин «Альпин». Там лежало много кусков резины, должно быть, они остались от младших серий. У меня сразу же возникла недостаточная поворачиваемость, я будто ехал по мокрой трассе на сликах.



После этого я попал на гравий, и заднюю часть развернуло, что меня слегка удивило. Я думал, что просто проеду по гравию и медленно вернусь на трек. Но меня дёрнуло, когда я возвращался на трассу, и в итоге меня просто развернуло», — приводит слова Николаса Латифи RaceFans.



Латифи закончил гонку 18-м, а Боттас сошёл с дистанции.

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