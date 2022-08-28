Боттас прокомментировал столкновение с Латифи на Гран-при Бельгии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал своё столкновение с Николасом Латифи, в результате которого финскому гонщику пришлось сойти с дистанции.
«Сегодня у нас был темп и при такой перемешанной стартовой решётке мы могли добиться хорошего результата, так что я разочарован тем, что так рано закончил гонку. Это был тот случай, когда я оказался не в том месте и не в то время. Я видел, что Латифи развернулся влево, и всё, что я мог сделать, — уклониться, чтобы избежать столкновения. К сожалению, в итоге я застрял в гравии и не смог сдвинуться с места. Не тот подарок на день рождения, который я хотел, но надеюсь, смогу вечером повеселиться, а потом сосредоточиться на новой гоночной неделе», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».
Николас Латифи после столкновения с Боттасом гонку продолжил и финишировал последним.
- 28 августа 2022
-
23:01
-
22:36
-
21:59
-
21:58
-
21:14
-
20:52
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:27
-
20:12
-
20:00
-
19:34
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:07
-
18:54
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:46
-
17:31
-
16:59
-
16:17
-
15:55
-
15:12
-
14:45
-
14:31
-
13:39
-
13:09
-
12:59