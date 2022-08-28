Боттас прокомментировал столкновение с Латифи на Гран-при Бельгии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал своё столкновение с Николасом Латифи, в результате которого финскому гонщику пришлось сойти с дистанции.



«Сегодня у нас был темп и при такой перемешанной стартовой решётке мы могли добиться хорошего результата, так что я разочарован тем, что так рано закончил гонку. Это был тот случай, когда я оказался не в том месте и не в то время. Я видел, что Латифи развернулся влево, и всё, что я мог сделать, — уклониться, чтобы избежать столкновения. К сожалению, в итоге я застрял в гравии и не смог сдвинуться с места. Не тот подарок на день рождения, который я хотел, но надеюсь, смогу вечером повеселиться, а потом сосредоточиться на новой гоночной неделе», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».



Николас Латифи после столкновения с Боттасом гонку продолжил и финишировал последним.