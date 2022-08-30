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Формула-1 опробует зону DRS в последнем повороте на 1-й практике ГП Нидерландов

Формула-1 опробует зону DRS в последнем повороте на 1-й практике ГП Нидерландов
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В Формуле-1 опробуют использование системы DRS в последнем повороте на трассе в Зандворте. Об этом информирует Motorsport.

Первоначально планировалось, что зона DRS в Зандворте начнётся до профилированного поворота, чтобы повысить возможности обгона на главной прямой, но из-за мер предосторожности ФИА решила сократить зону до поворота виража. В нынешнем сезоне пилоты смогут открывать заднее антикрыло в повороте во время первой тренировки.

«Текущее положение дел таково, что мы собираемся открывать DRS перед последним поворотом, чтобы немного улучшить борьбу в Зандворте. К этому мы подходим непредвзято и поинтересуемся мнением команд. И если почувствуем, что существует какой-либо, даже небольшой риск для безопасности, то, очевидно, нам придётся принять меры и изменить решение после первой практики», — сказал технический директор ФИА Николас Томбасис.

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