Владелец «Зандворта»: все говорили, что я не должен связываться с Формулой-1

Владелец трассы в Зандворте принц Бернард заявил, что его окружение не поддерживало идею покупки автодрома.



«Когда у нас появилась эта идея, все говорили, что я не должен связываться с Формулой-1. На самом деле, даже несмотря на рост популярности Ферстаппена, никто не сказал нам, что это хорошая идея.



Вызов был очень серьёзный. Вам не нужно думать об этом с точки зрения бизнеса, так не организовать гонку Формулы-1. Тем не менее я действительно думаю, что мы делаем это прибыльным, но если посмотреть на усилия и риски, то это точно не решения, связанные с бизнесом.



Но это одна из самых крутых вещей, что мы когда-то делали с нашей командой. Мы смогли организовать крупнейшее спортивное мероприятие в Нидерландах. Я также думаю, что это очень хорошо для Нидерландов. Здорово, что мы сделали это», — приводит слова принца Бернарда PlanetF1.