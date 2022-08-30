Мигель Оливейра и Рауль Фернандес представят команду Aprilia RNF MotoGP в 2023 году

Пресс-служба команды Aprilia RNF подтвердила, что гонщики Мигель Оливейра и Рауль Фернандес подписали контракты на выступление в 2023 году.

27-летний португалец Мигель Оливейра, вице-чемпион Moto3 и Moto2, дебютировал в MotoGP в 2019 году и провёл четыре сезона за команду Red Bull KTM, за время выступлений четырежды став победителем этапов и дважды поднявшись на подиум.

21-летний испанец Рауль Фернандес, чемпион Moto3 2018 года и вице-чемпион Moto2 2021 года, дебютировал в MotoGP в нынешнем году за команду Tech3 KTM.

«Наш проект складывается так, как мы и задумывали. Нам удалось найти двух выдающихся талантов, двух гонщиков, которых я очень уважаю за их человеческие и профессиональные качества», – приводит слова генерального директора Aprilia Массимо Риволы MotoGP.