Мигель Оливейра и Рауль Фернандес представят команду Aprilia RNF MotoGP в 2023 году

Пресс-служба команды Aprilia RNF подтвердила, что гонщики Мигель Оливейра и Рауль Фернандес подписали контракты на выступление в 2023 году.
27-летний португалец Мигель Оливейра, вице-чемпион Moto3 и Moto2, дебютировал в MotoGP в 2019 году и провёл четыре сезона за команду Red Bull KTM, за время выступлений четырежды став победителем этапов и дважды поднявшись на подиум.
21-летний испанец Рауль Фернандес, чемпион Moto3 2018 года и вице-чемпион Moto2 2021 года, дебютировал в MotoGP в нынешнем году за команду Tech3 KTM.
«Наш проект складывается так, как мы и задумывали. Нам удалось найти двух выдающихся талантов, двух гонщиков, которых я очень уважаю за их человеческие и профессиональные качества», – приводит слова генерального директора Aprilia Массимо Риволы MotoGP.
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