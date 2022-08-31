Руководитель «Астон Мартин» рассказал, почему считает Феттеля настоящим профессионалом

Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак высказался о том, как немецкий автогонщик Себастьян Феттель относится к задачам команды на сезон-2023.
«По тому, как Феттель трудится на благо команды и её перспективы в 2023 году, можно судить, что он – настоящий профессионал. Себастьян по-настоящему предан своему делу. На всех наших командных сборах он постоянно говорит про болид 2023 года, думает об этом. Он всё ещё в деле», – приводит слова Крака портал GP Fans.
Напомним, ранее Феттель объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2022. Одной из главных причин своего ухода немец назвал то, что он хочет проводить больше времени с семьёй.
Себастьян четырежды становился чемпионом мира Формулы-1. В таблице текущего сезона он занимает 12-е место, имея в своём активе 20 очков.
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