«Это огромные цифры». В «Мерседесе» рассказали о перегрузке в момент аварии Хэмилтона

Главный инженер «Мерседеса» Джеймс Ваулз рассказал подробности об аварии Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии.



«Удар о землю был очень сильным. Датчики в машине показали вертикальную перегрузку в 45g, это огромные цифры. Льюис в полном порядке, он продолжит борьбу в Зандворте. В Спа он был очень расстроен, мы были быстры в вопросе гоночного темпа, он мог подняться на подиум. Льюис, как и все мы, выступает в гонках ради борьбы, так что он готов двигаться дальше.



В сети есть много фотографий, как машина Льюиса взмыла в воздух, как приземлилась и каким получился удар. Сразу после удара мы увидели по телеметрии потерю охлаждающей жидкости. С камеры на машине Алонсо видно, как жидкость вылилась из машины Льюиса. Температура двигателя начала быстро расти, так что нам пришлось остановить Льюиса на трассе. Нам нужно несколько дней, чтобы осмотреть все компоненты машины. Подвеска и коробка передач получили серьёзную нагрузку, так что нам нужно разобраться, что требуется заменить перед гонкой в Зандворте», — приводит слова Ваулза GPFans.