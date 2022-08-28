«Умеет ездить только первым!» Чемпионы Ф-1 поругались: Алонсо назвал Хэмилтона идиотом

Формула-1 вернулась из традиционного летнего отпуска, и на первом же круге гонки произошло мощное столкновение двух великих чемпионов мира — в пятом повороте Льюис Хэмилтон попытался проскочить Фернандо Алонсо, но налетел на его колесо и отправился в полёт. Хэмилтон в итоге признал вину в инциденте, но узнав, что испанец назвал его по радио идиотом, отказался с ним разговаривать.



Рассказываем о новой стычке давних соперников.

Столкновение в «Ле Комб»

Алонсо и Хэмилтон отлично стартовали и в первом повороте сумели пройти замешкавшегося Серхио Переса. На прямой «Кеммель» Льюис пристроился в слипстрим позади Фернандо и перед эской «Ле Комб» пошёл в атаку по внутренней траектории. Однако в пылу борьбы так заузил траекторию, что налетел на колёса Фернандо. От удара «Мерседес» подбросило в воздух с такой силой, что британец чуть не повредил спину.

«Это определённо моя вина. Я попытался обогнать снаружи, но не оставил достаточно места, — признался Льюис, когда вернулся в паддок. — Я видел, как приближается земля, и понимал, что лечу высоко. Слышал, как во время удара что-то сломалось в коробке передач». Гонщик в итоге остался невредимым, а автомобиль не выдержал — Хэмилтон впервые в сезоне не добрался до финиша.

От удара машину Хэмилтона подбросило в воздух Фото: Formula 1 via Getty Images

Алонсо благополучно продолжил гонку — и даже после аварии занял пятое место, но манёвром семикратного чемпиона испанец оказался крайне недоволен. «Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! — негодовал Фернандо в пылу борьбы. — Умеет ездить, только когда стартует первым».



Когда Льюиса попросили прокомментировать реакцию Фернандо, тот сказал, что не намерен ему отвечать. «Приятно знать, что он думает обо мне на самом деле. Всегда лучше быть открытым, — отшутился тот. — Я не буду отвечать. Столкновение не было намеренным, вину я взял на себя, инцидент исчерпан». На вопрос, обсудит ли он инцидент с Алонсо, тот ответил отрицательно. «Обсудил бы — если бы не знал, что он сказал», — сказал британец.

Фернандо же после финиша был намного спокойнее. «В этом повороте часто бывают проблемы — в 2014 году у Льюиса было то же самое с Росбергом. Наверное, он думал, что меня уже нет. Бывает, в пылу борьбы в слипстриме ты тормозишь максимально поздно и не всегда точно просчитываешь положение остальных машин. Но лично я всё равно более внимателен, — сказал Алонсо. — Непростая часть трассы, гоночный инцидент. Больше нечего сказать».

Судьи гонки в целом согласились с мнением Фернандо — исходя из сообщения дирекции гонки, виновным в инциденте признан Хэмилтон. Штрафов тем не менее не последовало — на первом круге стюарды относятся к жёсткой борьбе более лояльно.

Эхо 2007 года

У Хэмилтона и Алонсо давняя история взаимоотношений. 15 лет назад Льюис проводил первый сезон в Формуле-1 и выступал вместе с испанцем за «Макларен». Когда стало ясно, что в Уокинге построили лучшую машину в пелотоне, между пилотами началась конфронтация — они перестали доверять друг другу и старались всеми возможными способами навредить.

В конце концов вражда вылилась в блокировку в квалификации в Венгрии, когда Алонсо намеренно простоял лишних 10 секунд на пит-лейне, чтобы Хэмилтон не успел на быстрый круг. Чемпионом тогда неожиданно стал Кими Райкконен на «Феррари», но внутреннее соперничество в «Макларене» завершилось в пользу Льюиса — Алонсо пришлось вернуться в «Рено», а в Уокинге теперь целиком сосредоточились на британце.

Хэмилтон и Алонсо в 2007 году Фото: Formula 1 via Getty Images

С тех пор Хэмилтон и Алонсо не раз подчёркивали, что прежние распри позади. Но в то же время за прошедшие 15 лет между собой они боролись не так часто — то одному, то другому мешала техника. Нынешнее столкновение между ними — это, пожалуй, первая стычка за все годы.



Вероятно, инцидент в конце концов замнут, а закончится всё показательной фотосессией с пожиманием рук. Но, с другой стороны, Формуле-1 не помешало бы громкое противостояние двух легендарных чемпионов с эмоциональным бэкграундом. Из-за нехватки именно таких вечных сражений скептикам и не хватает характеров на стартовой решётке.