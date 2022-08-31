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Фернандо Алонсо выразил надежду на подиум до конца сезона

Фернандо Алонсо выразил надежду на подиум до конца сезона
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что ему удастся заработать ещё один подиум в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Надеюсь, мы сможем сохранить стабильность. Некоторые из гонок мы могнли бы провести ещё лучше. Например, я помню, как в Австрии у нас сломалась машина и нам пришлось стартовать последними. В Барселоне мы поменяли мотор и тоже стартовали последними. И даже с такими сложностями мы продолжали зарабатывать очки.

У нас хорошая машина, мы прогрессируем последние месяцы. Я обсуждал это со своими механиками и инженерами, и за оставшиеся гонки нам хотелось бы попасть на подиум. Это мечта. Кто знает, возможно, что такая возможность у нас в итоге появится», — приводит слова Фернандо Алонсо GPToday.

Алонсо набирал очки в девяти последних гонках сезона-2022.

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