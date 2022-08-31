Алонсо вместо Хэмилтона?! Кандидаты в «Мерседес», если Льюис уйдёт из Формулы-1

Рано или поздно эпоха любого топ-гонщика в Формуле-1 заканчивается. И у каждого завершения карьеры есть один очень яркий признак: великий пилот просто перестаёт побеждать. Причины могут быть разные: потеря лидерства командой (а эпоха великого пилота чаще всего является и эпохой его команды), утрата формы, возраст. Что угодно. Так или иначе, как только великий гонщик прекращает одерживать победы, появляется всё больше и больше слухов о его скором уходе из Формулы-1. И рано или поздно эти слухи находят своё подтверждение. Разумеется, так будет и в этот раз: Льюис Хэмилтон покинет своё насиженное место в Формуле-1. И кого в такой ситуации «Мерседесу» брать на место своей примы? Вариантов несколько, и давайте разберёмся, кто же может занять место Льюиса в команде по окончании сезона-2023, если, конечно, британец действительно надумает уходить.

Ландо Норрис

Давайте говорить честно: именно Ландо является основным кандидатом на место Хэмилтона в «Мерседесе» на случай его ухода. Конечно, во многом имя кандидата на место в команде будет зависеть от того, что в итоге выберет Тото Вольф — сделать ставку на Джорджа Расселла и взять любого гонщика, способного набирать хоть какие-то очки, или взять сильного молодого пилота, способного принести команде ещё несколько титулов бок о бок с Расселлом.

Норрис попадает скорее под второй вариант. Молодой, один из самых талантливых в своём поколении пилот вполне способен проделать тот же карьерный путь, что и Хэмилтон: перейти из «Макларена» в «Мерседес». Против этого варианта не говорит ничего, кроме одной важной детали: контракт Ландо с «Маклареном» рассчитан до конца сезона-2025. Однако, как показывает практика в том числе и этого сезона, контракт в Формуле-1 — лишь бумажка, да и опций досрочного расторжения никто не отменял (об ещё одном пилоте с такими возможностями мы сегодня поговорим).

Серхио Перес

Скажем сразу: в такой вариант замены Хэмилтона не особо верится, однако за потенциальный переход мексиканца говорят сразу несколько факторов. Во-первых, не так давно слухи связывали Переса именно с Вольфом, а пресса писала, что Тото лично звонил Серхио и узнавал его потенциальный статус для перехода на место Льюиса. Во-вторых, здесь мы рассматриваем потенциальный вариант, при котором в «Мерседесе» всё же сделают ставку на Расселла. При всём уважении к Пересу, он хороший второй пилот, но никак не потенциальный чемпион мира. Да, конечно, при очень удачном стечении обстоятельств мексиканец способен стать чемпионом, но хорошего пилота от великого отличает именно это — чем более велик гонщик, тем меньше обстоятельств для титула ему требуется. И Чеко — хороший, но не великий пилот.

Зато как потенциальный напарник будущего чемпиона мира он смотрится очень хорошо — посмотрите на нынешнее положение дел в «Ред Булл». Австрийцы вытянули козырную карту на место оруженосца Ферстаппена, и, теоретически, «Мерседес» также может рассматривать Переса именно на роль помощника Расселла. Вопрос только в том, верят ли в Брэкли в Расселла настолько, чтобы выстраивать команду твёрдо вокруг него?

Не обойдётся здесь и без фактора против: контракт Переса с «Ред Булл» рассчитан до конца 2024 года, что в случае ухода Хэмилтона по истечении его срока соглашения с командой не позволяет Чеко сразу же перейти в «Мерседес». Но, опять же, контракты в Формуле-1 — это просто бумажки, да и отступные никто не отменял (а за Переса они явно будут даже чуть меньше, чем за Норриса).

Льюис Хэмилтон Фото: Dan Istitene/Getty Images

Шарль Леклер

Ещё один кандидат на роль потенциальной примы команды. Да, конечно, можно сколько угодно говорить, что Леклер должен остаться в «Феррари» минимум до конца 2024 года. Однако в случае с Леклером есть два важных но. Во-первых, по информации прессы, его контракт точно включает возможность расторжения до окончания срока соглашения в случае неудовлетворительных результатов. Во-вторых — посмотрите на уровень «Феррари»! Если говорить о неудовлетворительных результатах в нынешнем сезоне, то на ум приходят именно «гарцующие жеребцы».

Постоянные ошибки, промахи, провалы, ужасные проблемы, которые идут именно со стороны команды. И насколько бы терпеливым ни был Шарль, рано или поздно это терпение закончится, и всё пойдёт по старой схеме: критика команды в прессе, нарушение атмосферы в команде, увольнение пилота. Мы это видели уже много раз, и пилот из Монако находится на грани того, чтобы повторить в итоге опыт Алена Проста, Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Однако уровень выступлений Леклера всё же подразумевает его потенциальное величие как гонщика, а такие пилоты обычно без места не остаются. «Мерседес» был бы прекрасным ответом для Шарля на всё, что его так беспокоит в последнее время.

Фернандо Алонсо

Не так давно обозреватель SkySports Тед Кравиц предположил, что «Мерседес» может взять на место Хэмилтона Фернандо Алонсо — мол, неспроста Алонсо переходит именно в «Астон Мартин», а этот переход одобрил лично Тото Вольф, во-первых, хорошо общающийся с Лоуренсом Строллом, а во-вторых, имеющий непосредственное отношение к этой команде.

Однако у кандидатуры двукратного чемпиона есть самый большой минус — возраст. Да, сейчас Алонсо будто бы находится на пике формы, однако мы не видели Фернандо за рулём действительно быстрой машины и в борьбе за высокие места — в конце концов, на средней машине даже Михаэль Шумахер привозил очки в свои 42 года.

Алонсо потенциально может стать «затычкой» для «Мерседеса» на сезон-2024, но не более — как вы могли видеть, у всех основных кандидатов на это место контракты истекают именно по окончании 2024-го, так что именно Фернандо может стать той фигурой, которая получит свой шанс на сезон, но только ради того, чтобы не пускаться в море юридических проблем на фоне выкупа или расторжения соглашений пилотов с другими командами.

Остальные

Теоретически в этот список можно добавить ещё как минимум три имени — Карлос Сайнс, Мик Шумахер и Ник де Врис. Однако Сайнс, в отличие от Леклера, похоже, не настолько амбициозен (есть ощущение, что для него главное — «Феррари», а не титул). Что до Мика Шумахера, то во многом всё будет зависеть от того, найдёт ли он вообще себе место на сезон-2023. Шумахер в «Мерседесе» — это могло бы стать красивой историей, однако и Шумахер не тот, и «Мерседес» не факт, что захочет видеть в качестве вингмэна Расселла (а на большее Мик не способен) именно молодого немца.

Что касается де Вриса, то здесь есть огромные сомнения — даже Джорджа Расселла, ещё одного своего воспитанника, «Мерседес» три года мурыжил в «Уильямсе», так что же говорить о пилоте, опыт которого ограничивается Формулой-2 и Формулой-Е? Кота в мешке «Мерседес» точно брать не будет, а на данный момент, без опыта боевого пилота в Формуле-1, де Врис именно этим самым котом и является. Да, если «Мерседес» пропихнёт де Вриса на место величайшего пилота Галактики Николаса Латифи в «Уильямс», то он станет ближе к месту, которое в будущем освободит Хэмилтон. Но в настоящий момент Ник находится дальше любого другого пилота в пелотоне Формулы-1 от этой потенциальной вакансии.