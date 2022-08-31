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Российский гонщик немецкой Ф-4 Бедрин рассказал, почему он недоволен сезоном-2022

Российский гонщик немецкой Ф-4 Бедрин рассказал, почему он недоволен сезоном-2022
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Российский гонщик Никита Бедрин поделился впечатлениями от нынешнего сезона в немецкой Формуле-4 и рассказал о планах на следующий сезон.

«Я не очень доволен нынешним сезоном, потому что мне не хватало стабильности в первой его половине, однако во второй половине я стал более зрелым, особенно в моральном плане, так что я определённо более доволен собой, чем в начале года. Сейчас нужно продолжать работать в том же направлении.

В финале сезона я рассчитываю одержать какие-то победы или заработать подиумы, быть стабильным. Тогда результат в чемпионате придёт сам собой.

Моя цель в автоспорте — попасть в Формулу-1 и сделать всё возможное, чтобы попасть туда.

Сезон-2023? У меня уже есть планы на следующий год, но пока ничего официально не подтверждено», — приводит слова Никиты Бедрина Racing Motorvation.

Бедрин за один этап до конца сезона занимает четвёртое место в личном зачёте. Лидирует в чемпионате итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

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