Хорнер: постараемся держать Ферстаппена в «пузыре» в преддверии ГП Нидерландов
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, как команда готовится к следующему этапу Формулы-1, который состоится в Нидерландах.
Этап станет домашним для Макса Ферстаппена. Год назад пилот «Ред Булл» одержал победу в Зандворте.
«Ожидания от Макса просто гигантские. Он возвращается сюда в ранге чемпиона мира. Мы видели, какая была атмосфера год назад и думаю, сейчас будет ещё активнее. Надо работать дальше, иначе пойдут ошибки. Поэтому мы стараемся сохранять дисциплину и подходим к этапу в Зандворте так же, как к любому другому. У Макса не будет дополнительных мероприятий. Разумеется, вокруг него будет много шума, но мы постараемся держать его в «пузыре», — приводит слова Хорнера RaceFans.
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