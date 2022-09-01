Хэмилтон рассказал о ситуации с двигателем, повреждённым на Гран-при Бельгии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что команда надеется починить двигатель, повреждённый в аварии с Фернандо Алонсо на старте Гран-при Бельгии.



«Команда проверила весь болид, они продолжают работать, чтобы сделать так, что мы сможем использовать этот мотор. Думаю, в дальнейшем мы всё равно сможем использовать этот двигатель. Но не в Нидерландах, потому что ребята ещё заняты починкой некоторых повреждённых деталей. Так что скоро узнаем.



Сам я чувствую себя хорошо. Я занимался физической активностью, делал небольшую растяжку и прочее. К счастью, у меня всё хорошо», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.



Напомним, двигатель Хэмилтона был отправлен в Бриксворт для дальнейших проверок, его состояние, по словам представителя команды, вызывает беспокойство.



Ожидалось, что мотор, установленный на машине Хэмилтона, поможет ему завершить сезон без штрафов, поскольку агрегат был совершенно новым.



В настоящее время Хэмилтон уже подобрался к лимиту использования MGU-K, MGU-H, турбины, управляющей электроники и ERS. При этом более ранние силовые установки находятся в рабочем состоянии, однако они уже достигли предела по пробегу, что не скажется положительно на таких моторных трассах, как Монца.