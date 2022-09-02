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Ландо Норрис позвал на свидание модель после расставания со своей девушкой

Ландо Норрис позвал на свидание модель после расставания со своей девушкой
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис пригласил голландскую модель на свидание вскоре после того, как расстался с уже бывшей подругой, другой моделью Луизиньей Оливейрой. Об этом информирует The Sun.

Что конкретно стало причиной расставания Норриса и Оливейры, пока не сообщается.

Напомним, Норрис в настоящее время занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 76 очков после 14 Гран-при. Возглавляет рейтинг голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 284 балла. На втором месте его напарник, мексиканец Серхио Перес (191), топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари» — в его активе 186 очков.

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