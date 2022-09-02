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Названы три претендента на место в «Хаасе»

Названы три претендента на место в «Хаасе»
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Австралийский пилот «Макларена» Даниэль Риккардо, резервный гонщик «Астон Мартин Нико Хюлкенберг и бывший гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, в настоящее время выступающий в Формуле-Е, являются претендентами на место в американской команде «Хаас». Об этом информирует The Race.

Напомним, ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер говорил, что в качестве кандидата на место в команде в следующем сезоне Формулы-1 будет рассматриваться тот, кто сможет добиться наилучших результатов. При этом Штайнер не стал исключать, что американский гоночный коллектив может продолжать сотрудничество с Миком Шумахером. Сам Шумахер, однако, по ряду источников, покинет американскую команду по окончании этого сезона.

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