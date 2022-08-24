Последний викинг. 3 причины, почему сменщик Никиты Мазепина оказался так успешен

Возвращение Кевина Магнуссена в пелотон получилось противоречивым. С одной стороны, мы были рады вновь видеть харизматичного и бескомпромиссного датчанина, а с другой – вся ситуация между командой «Хаас» и Никитой Мазепиным оставила неприятное послевкусие. Тем не менее по прошествии 13 этапов Кевин с 22 очками на 11-м месте в чемпионате и почти в одиночку тащит ещё вчерашнего безнадёжного аутсайдера на своих могучих скандинавских плечах. Почему именно Магнуссен стал спасителем американской команды и как у него получается с самого начала ехать быстро? Есть три простых, но очень логичных ответа.

Опыт

Кевин четыре года провёл в этой команде и знает всё и всех.

Гюнтер Штайнер мог попросить у «Феррари» Антонио Джовинацци, у «Альпин» – Оскара Пиастри, на крайний случай вручить контракт боевого гонщика Пьетро Фиттипальди. Любой из них мог не только занять место в кокпите, но и обеспечить команду приятными бонусами. Но нет, в «Хаасе» верили, что в этом году они смогут вернуться в борьбу, а значит, за рулём нужен тот, кто точно справится. И кто бы с этим мог справиться лучше, чем проверенный боец Кевин Магнуссен?

Адаптивность

Кевин – из той редкой породы гонщиков, способных в короткий срок приспособиться к новой для себя технике. И это именно тот человек, который был нужен команде, чтобы в кратчайшие сроки сесть за руль и начать показывать результат. Конечно, остаётся вопросом, использует ли Магнуссен весь потенциал предоставленной ему машины. Но вряд ли кто-то ещё получит шанс испытать «Хаас» в гоночных условиях в 2022-м, так что мы этого не узнаем. Так или иначе, результат есть и Магнуссен даёт команде то, чего она от него и ожидала.

За последнее время Кевин успел испытать прототип, автомобиль GT и болид IndyCar — и всё это в боевых условиях. Стоило Магнуссену вернуться за руль Ф-1, как он быстро вспомнил, что там к чему. Пока остальные пилоты пытались привыкнуть к граунд-эффекту и в целом узнать новые машины, Кевин уже понял всё, что ему нужно. Да, по чистой скорости Кевина нельзя поставить в один ряд с Льюисом, Максом или Шарлем, он не может показывать суперуровень. Но он способен демонстрировать стабильно хороший уровень на любой технике, а именно это и требовалось середнякам из «Хааса».

Стрессоустойчивость

В этом пункте можно развернуться по-настоящему. Кевин уже не рассчитывал, что когда-нибудь вернётся в Формулу-1. Он с миром покинул «Большие призы», оставив детские мечты о победах и титулах на самой вершине автоспорта. Магнуссен согласился на более простые радости жизни: поселился в Дании со своей женой и маленькой дочкой, ездил по достаточно расслабленному графику в Штатах и вообще наслаждался жизнью.

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По словам самого Кевина в интервью Тому Кларксону, даже когда команда объявила о расставании с Никитой Мазепиным, он и подумать не мог, что для него существует вариант вернуться. Как сказал Кевин, он покинул команду на хорошей ноте и понимал, что его отправили на преждевременную пенсию совсем не из-за плохих результатов.

В отличие от классического героя боевиков – вояки в отставке, которого генерал находит в заброшенной избушке на отшибе, чтобы уговорить вернуться в игру, Кевин не стал отнекиваться, когда ему внезапно позвонил Гюнтер Штайнер. Он согласился сразу, не мешкая, отказавшись от тихой жизни в домике в Дании и от контрактных обязательств перед «Кадиллаком» и «Пежо», чем наверняка создал много головной боли своему агенту. Но Кевина все эти мелочи не волновали: он почувствовал вкус предстоящих сражений и без колебаний принял вызов. Кевин не старый вояка, он настоящий викинг.

В отличие от грозных воинов прошлого, датчанину не требовался особый настрой на предстоящую битву. Даже наоборот, Кевин вернулся в большие призы абсолютно расслабленным. До Гран-при Абу-Даби – 2020 главным приоритетом Магнуссена была Формула-1, целью всей его жизни были победы и чемпионства. И чем дальше Кевин был от подиумов и кубков, тем тяжелее ему было выходить на старт и в принципе жить. Сейчас ситуация абсолютно иная. Приоритетом Кевина стала его семья, а Формула-1 теперь — просто работа.

Конечно, Кевин доволен, если дела идут хорошо, и недоволен, если плохо. Но «Большие призы» перестали быть для него смыслом жизни. Это лишь её часть, и Магнуссен относится к ней с уважением, но без поклонения. Возможно, это и стало причиной его успеха в первой половине сезона. Пока Мик Шумахер находится под постоянным прессингом, Кевин получает от всего происходящего удовольствие. И пусть Мик всю свою карьеру выступает под пристальным вниманием и должен был к нему уже привыкнуть, именно Викинг стал основной ударной силой американской команды. Расслабленное отношение и здоровый пофигизм позволяют ему не чувствовать прессинг, сохранять душевное равновесие и не сомневаться в себе. Многие из нас, кстати, могут взять себе на заметку такой подход. Ну а кто точно должен взять с Кевина пример, так это партнёр по команде.

И если поначалу не казалось, что Кевин пришел в команду «нянчиться» с Миком, стоит отметить, что Шумахер-младший учится и становится рядом с Магнуссеном лучше. Датчанин во всё том же интервью Кларксону рассказывал про свои отношения с Миком: на трассе у них нет секретов друг от друга. Шумахер признаёт опыт напарника и не стесняется обращаться к нему за советом, а сам Кевин прямо заявил, что будет рад, если поможет Мику стать быстрее него.

Мик Шумахер и Кевин Магнуссен Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Алексей Попов в своём недавнем подкасте отмечал, что в последнее время Шумахер стал спокойнее и расслабленнее, что сказалось и на результатах. Есть стойкое ощущение, что влияние Кевина Магнуссена сыграло в этом не последнюю роль.

Неизвестно, сколько ещё Кевин Магнуссен будет выступать в Формуле-1. И когда для него настанет пора повесить шлем на гвоздь, мы действительно расстроимся: таких, как он, не так много в автоспортивном мире.