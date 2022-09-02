Хэмилтон признался, что был не прав, назвав «Ред Булл» компанией по производству напитков

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был не прав, назвав в 2011 году «Ред Булл» «компанией по производству напитков».

«Ред Булл» — это отличная команда. У них, как правило, были действительно хорошие машины в течение некоторого времени. Думаю, раньше у них была очень высокая подвеска и большее сопротивление. Скорее всего в этом году они убедились, что их двигатель на самом деле не хуже, чем у других, просто в предыдущие годы сказывалось гораздо большее сопротивление. Они проделали фантастическую работу в этом направлении.

«Я не имел в виду ничего плохого, сказав много лет назад, что они являются компанией по производству напитков и что-то подобное. На самом деле я хотел подчеркнуть, что им стоит делать ставку только на автомобили, а не заниматься чем-то ещё. Но они доказали, что я ошибаюсь. «Ред Булл» проделали отличную работу».