«Макларен» нарушил правило комендантского часа перед стартом Гран-при Нидерландов

Команда «Макларен» нарушила правило комендантского часа перед стартом Гран-при Нидерландов, сообщает F1News. В четверг, 1 сентября, некоторые сотрудники команды, которые занимаются обслуживанием машин, находились на трассе в запрещённый промежуток времени.
Этот интервал согласно правилам начался с 18:30 1 сентября и закончился в 08:30 2 сентября. Штрафных санкций за данное нарушение не последует, так как для британской команды это второе из шести индивидуальных исключений на сезон.
Сегодня, 2 сентября, на стационарном автодроме «Зандворт» проходят пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. На текущий момент «Макларен занимает пятое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды.
- 2 сентября 2022
-
15:34
-
15:24
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:49
-
13:30
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
11:03
-
10:52
-
10:00
-
09:59
-
01:04
-
00:58
- 1 сентября 2022
-
23:41
-
23:35
-
22:56
-
22:48
-
22:01
-
20:58
-
20:54
-
19:52
-
19:47
-
18:54
-
18:41
-
18:03
-
17:56
-
16:40
-
16:29
-
15:58
-
15:15
-
15:12
-
14:45