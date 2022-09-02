«Макларен» нарушил правило комендантского часа перед стартом Гран-при Нидерландов

Команда «Макларен» нарушила правило комендантского часа перед стартом Гран-при Нидерландов, сообщает F1News. В четверг, 1 сентября, некоторые сотрудники команды, которые занимаются обслуживанием машин, находились на трассе в запрещённый промежуток времени.

Этот интервал согласно правилам начался с 18:30 1 сентября и закончился в 08:30 2 сентября. Штрафных санкций за данное нарушение не последует, так как для британской команды это второе из шести индивидуальных исключений на сезон.

Сегодня, 2 сентября, на стационарном автодроме «Зандворт» проходят пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. На текущий момент «Макларен занимает пятое место в Кубке конструкторов. В личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды.