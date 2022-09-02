Ферстаппен не получит штраф за неисправность коробки передач на Гран-при Нидерландов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не получит штраф за неисправность коробки передач, из-за которой ему пришлось остановиться на трассе во время первой тренировки Гран-при Нидерландов, сообщает Racingnews365.



Голландец во время заезда сообщил о проблемах в переключении с четвёртой на пятую передачу. После семи кругов его машина остановилась на трассе. В итоге он стал 19-м.



Перед началом сессии «Ред Булл» заменил вставку блокиратора рулевого вала без каких-либо санкций. Ферстаппен также избежит штрафа на стартовой решётке после изменения, сделанного в прошлые выходные в «Спа-Франкоршам», когда пришлось скорректировать коробку передач и силовую установку.

Первую тренировку Гран-при Нидерландов выиграл гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым был его напарник Льюис Хэмилтон, топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.