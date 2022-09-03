В «Альпин» до сих пор не понимают, почему Пиастри решил уйти

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр признался, что по-прежнему не понимает, почему Оскар Пиастри решил покинуть команду.



«Не вдаваясь в подробности, могу заверить, что выполнили все условия, прописанные в соглашении. Мы сделали всё, что обещали ещё в ноябре. Так что мне непонятно, зачем искать что-то в другом месте, если здесь ты получаешь то, на что подписался изначально?



Он провёл 3500 км на прошлогодней машине, что позволило сделать его нашим резервным пилотом. Это наша преданность Оскару. Даже если и была какая-то лазейка в контракте против нас, мы всё равно выполнили все условия со своей стороны и сделали даже больше. Единственное, о чём мы просили Оскара, — чтобы он был пилотом «Альпин» или отправился в аренду в другую команду на 2023 и 2024 годы. Но этого он не сделал», — приводит слова Зафнауэра The Race.

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