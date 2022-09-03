Оскар Пиастри объяснил, почему решил покинуть «Альпин»

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри рассказал, почему принял решение покинуть французскую команду и подписать многолетний контракт с «Маклареном».
«Решение комиссии ФИА по контрактам подтвердило, что у меня не было соглашения на 2023 год с «Альпин» и я был волен самостоятельно определять своё будущее. «Макларен» хотел меня заполучить, к тому же, если быть откровенным, ясности с моим будущим в «Альпин» не было.
Команда публично заявила, что хочет продолжить сотрудничество с Фернандо Алонсо ещё на сезон или два. Я уважаю это, но мои надежды были связаны с местом боевого пилота в «Альпин», а отсутствие ясности и эта ситуация с Фернандо подсказывали, что решение остаться будет неправильным.
Неопределённость с моим будущим и, в конечном счёте, разрушение доверия подтолкнули меня принять привлекательное предложение от «Макларена». Я чувствовал, что это то место, где мне будет лучше всего», — приводит слова Пиастри официальный сайт Формулы-1.
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