В «Альпин» рассказали, почему объявили о контракте с Пиастри, зная о его желании уйти

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр объяснил, почему было объявлено о подписании контракта с австралийским пилотом Оскар Пиастри, несмотря на то что он хотел уйти.



Напомним, ранее стало известно, что Пиастри уже 4 июля подписал соглашение с «Маклареном» и уведомил о своих планах «Альпин». Однако французская команда объявила, что Пиастри останется на 2023 год.



«В тот момент мы вели переговоры с Оскаром и у нас сложилось впечатление, что договорённость о контракте с Оскаром в силе. У нас ещё не было официального решения Комиссии ФИА по контрактам относительно его будущего», — приводит слова Зафнауэра The Race.



После заявления «Альпин» сам Пиастри выступил с опровержением и заявил, что не будет выступать за команду в новом сезоне. Позже комиссия ФИА по контрактам одобрила многолетнее соглашение Пиастри с «Маклареном».

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